会社で働いていると、「あれ?」と思う瞬間はありませんか。マイナビニュース会員に聞いた、働く人たちが実際に体験した"ちょっと怖い話"をお届けします。

とあるの働く人の体験とは?

【漫画】今日はいける? ダメ? 毎朝出社する前から祈っていることは……

上司の顔を一目見ただけでわかる……! つらい!

あなたの職場にも似たようなこと、ありませんか?