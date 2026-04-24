会社で働いていると、「あれ?」と思う瞬間はありませんか。マイナビニュース会員にアンケートで聞いた、働く人たちが実際に体験した"ちょっと怖い話"をお届けします。

とあるの働く人の体験とは?

【漫画】「なんなんだこの子」新入社員に頼んだ仕事をチェックした結果……

うれしいはずなのに先輩の心がザワつく瞬間……!

あなたの職場にも似たようなこと、ありませんか?