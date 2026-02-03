平成に青春を過ごした人なら「あるある!」と叫びたくなる懐かしの思い出を4コマ漫画でお届け。ポケベル、ルーズソックス、ガラケーのストラップ……あの頃の「当たり前」が今では新鮮? マイナビニュース会員に聞いた思わずクスッと笑える「平成あるある」をどうぞ!

ペンでぬりぬり…

平成ギャルのアイコニック・白黒アイメイクは、普通のアイライナーでは不可!! 極太ペンを使ってメイクアップしていたのです。ちなみに本来の用途ではないので、真似しないでくださいね。