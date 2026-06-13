「しゅごキャラ！」新シリーズ『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』のコミックス第4巻の発売を記念して、講談社の漫画アプリ「Palcy」、「マガポケ」、「コミックDAYS」では、2026年6月12日から14日まで『しゅごキャラ！』を全話無料公開する。

■72時間限定！全話無料で読める!!

対象期間：2026年6月12日0時00分〜6月14日23時59分の72時間限定 対象漫画アプリ：Palcy、マガポケ、コミックDAYS

■待てば無料！全話チケット開放も！

72時間限定無料公開が終わった後、漫画アプリ「Palcy」では以下の対象期間に全話チケット開放！引き続き、待てば無料で読むことができる。

対象期間：2026年6月15日〜2026年6月30日

●『しゅごキャラ！』STORY

クール＆スパイシーな女の子としてみんなに一目置かれているあむ。でも、本当は口下手で人見知りなだけ！「理想の自分に生まれ変わりたい」とお願いしたら、3つのたまごから「しゅごキャラ」が生まれた！みんなのこころのたまごを守るため、「しゅごキャラ」やガーディアンの仲間たちと共にあむが大奮闘──！読むと元気になれる、「なりたい自分」をめぐるミラクルファンタジー。累計400万部を突破し、アニメ化や舞台化されるなどメガヒット。第32回講談社漫画賞児童部門受賞。

●『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』STORY

聖夜学園小を卒業し、いよいよ中学生になったあむ。友達みんなとの楽しい日々が続く…と思いきや、いきなり“アルカナ学園”に転校することに──！？学園では生徒のこころのたまごに次々とバツがついているとのウワサが……。原因究明のため、潜入調査開始！さらに、あむには秘密の使命があって──？伝説のミラクルファンタジー、新章開幕！最新コミックス4巻は2026年6月12日（金）に通常版・特装版同時発売！