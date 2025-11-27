平成に青春を過ごした人なら「あるある!」と叫びたくなる懐かしの思い出を4コマ漫画でお届け。ポケベル、ルーズソックス、ガラケーのストラップ……あの頃の「当たり前」が今では新鮮? マイナビニュース会員に聞いた思わずクスッと笑える「平成あるある」をどうぞ!

体操服と言えば

今となっては採用している学校はほぼゼロとなった「ブルマ」ですが、1990年代頃までは体操服はブルマが主流。女子はパンツがはみ出ていないかしきりに気にしたものです。