平成に青春を過ごした人なら「あるある!」と叫びたくなる懐かしの思い出を4コマ漫画でお届け。ポケベル、ルーズソックス、ガラケーのストラップ……あの頃の「当たり前」が今では新鮮? マイナビニュース会員に聞いた思わずクスッと笑える「平成あるある」をどうぞ!

シール交換、それは駆け引き

今ブームが再燃しているシール交換ですが、平成のシールブームではタイルシールなどが大人気でした。希少価値の高いシールをいかに手に入れるか、その駆け引きはもはや商人。毎日緊張感の高い取引が行われていたのでした……。