平成に青春を過ごした人なら「あるある!」と叫びたくなる懐かしの思い出を4コマ漫画でお届け。ポケベル、ルーズソックス、ガラケーのストラップ……あの頃の「当たり前」が今では新鮮? マイナビニュース会員に聞いた思わずクスッと笑える「平成あるある」をどうぞ!

光る、踊る、混ぜる!?

ガラケー全盛期、アンテナをピーンと伸ばし、携帯を高く掲げながら歩きまわって電波を探している光景がよく見られました。まさかアンテナにこんな使い道があったとは……?