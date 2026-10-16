最初に結論： 「エクスペンダブルズ」シリーズは、『エクスペンダブルズ』→『エクスペンダブルズ2』→『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』→『エクスペンダブルズ ニューブラッド』の順番で見るのがおすすめです。公開順と物語の時系列が一致しているため、第1作から順に見ることで、傭兵チームのメンバーや関係性の変化を追いながら楽しめます。 この記事でわかること 「エクスペンダブルズ」シリーズ全4作品の公開順と時系列、おすすめの見る順番

第4作『エクスペンダブルズ ニューブラッド』までの各作品のあらすじ・主要キャスト・監督

豪華アクションスターの共演や、過去の代表作へのオマージュなど、シリーズの見どころ

各作品を視聴できる主な動画配信サービス

「エクスペンダブルズ」シリーズは、シルヴェスター・スタローンを中心に、往年のスターアクション俳優たちが結集した、人気アクション映画シリーズです。アーノルド・シュワルツェネッガーやブルース・ウィリス、ジャン=クロード・ヴァン・ダムなど、80～90年代を彩ったアクション俳優たちも多数出演しています。

『ロッキー』『ランボー』『ターミネーター2』といった人気アクション映画へのオマージュやパロディ、年老いた俳優たちの自虐ネタなどもありながらも、激しい銃撃戦、格闘、爆破シーンなどの王道アクション演出を多数盛り込み、アクション映画ファンを大満足させてくれるシリーズとなっています。

本記事では、この「エクスペンダブルズ」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「エクスペンダブルズ」シリーズを見る順番

映画「エクスペンダブルズ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「エクスペンダブルズ」シリーズの公開順

映画『エクスペンダブルズ』(2010年) 映画『エクスペンダブルズ2』(2012年) 映画『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』(2014年) 映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』(2023年)

「エクスペンダブルズ」シリーズは、2010年にシリーズ第1作が公開されて以降、2012年、2014年、2023年に続編が公開されました。2026年時点でシリーズ作品は全4作となっています。

「エクスペンダブルズ」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

映画『エクスペンダブルズ』(2010年) 映画『エクスペンダブルズ2』(2012年) 映画『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』(2014年) 映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』(2023年)

「エクスペンダブルズ」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「エクスペンダブルズ」シリーズを見るおすすめの順番

「エクスペンダブルズ」シリーズは公開順がそのまま時系列になっています。公開順と時系列を踏まえたうえで、「エクスペンダブルズ」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

映画『エクスペンダブルズ』(2010年) 映画『エクスペンダブルズ2』(2012年) 映画『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』(2014年) 映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』(2023年)

「エクスペンダブルズ」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「エクスペンダブルズ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『エクスペンダブルズ』

あらすじ

バーニー・ロス率いる少数精鋭の凄腕傭兵軍団「エクスペンダブルズ」は、ソマリアでの人質救出作戦を鮮やかに成功させた。そんな彼らの前にチャーチと名乗る男が現れ、南米の島国ヴィレーナの独裁者・ガルザ将軍の抹殺を依頼される。現地に視察に向かったバーニーは、将軍の娘でレジスタンスとして戦うサンドラと出会う。バーニーはチャーチからの依頼を断るが、サンドラを救うため、単身でヴィレーナに乗り込もうとする……。

出演/シルヴェスター・スタローン、ジェイソン・ステイサム、ジェット・リー、ドルフ・ラングレン、ブルース・ウィリス、アーノルド・シュワルツェネッガー

監督/シルヴェスター・スタローン

公開年/2010年

『エクスペンダブルズ2』

あらすじ

凄腕傭兵軍団「エクスペンダブルズ」に、CIAのチャーチから新たな依頼がもたらされた。それはアルバニア山中に墜落した飛行機からデータボックスを回収するというものだった。チャーチが送り込んだ女性エージェント・マギーと現場に赴いたエクスペンダブルズは無事ボックスを回収するが、ヴィランという男にボックスを奪われ、仲間のビリーを殺されてしまう。そのボックスにはプルトニウムのありかのデータが入っており、ヴィランはプルトニウムを世界に売り捌こうとしていた……。

出演/シルヴェスター・スタローン、ジェイソン・ステイサム、チャック・ノリス、テリー・クルーズ、ランディ・クートゥア、リアム・ヘムズワース、ジャン=クロード・ヴァン・ダム

監督/サイモン・ウェスト

公開年/2012年

『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』

あらすじ

初期メンバーのドクを刑務所から救出した凄腕傭兵軍団「エクスペンダブルズ」は、CIAより依頼された武器の密売組織のリーダー・ミンズの抹殺任務に挑む。しかし、ミンズの正体は元「エクスペンダブルズ」のコンラッド・ストーンバンクスだった。彼に撃たれた仲間のヘイルが重体となり、リーダーのバーニー・ロスは復讐を誓う。仲間の身を案じたバーニーは、チームを解散して新たに若いメンバーを集め、ストーンバンクスとの戦いに挑むのだが……。

出演/シルヴェスター・スタローン、ジェイソン・ステイサム、メル・ギブソン、ハリソン・フォード、アントニオ・バンデラス、ウェズリー・スナイプス

監督/パトリック・ヒューズ

公開年/2014年

『エクスペンダブルズ ニューブラッド』

あらすじ

傭兵軍団「エクスペンダブルズ」は、CIAから国際的テロリストであるスアルト・ラフマトの核爆弾入手を阻止せよという依頼を受ける。バーニーの右腕であるリー・クリスマスはラフマトを追い詰めるが、バーニーを救おうとしてラフマトを逃してしまう。さらに、バーニーも焼死体で発見される……。責任を追及されて「エクスペンダブルズ」から追放されたクリスマスは、バーニーの仇を討つことを誓い、ラフマトの隠れ場所へ潜入するが……。

出演/ジェイソン・ステイサム、カーティス・“50 Cent”・ジャクソン、トニー・ジャー、ミーガン・フォックス、ジェイコブ・スキーピオ、アンディ・ガルシア、シルヴェスター・スタローン

監督/スコット・ウォー

公開年/2023年

「エクスペンダブルズ」シリーズの魅力

「エクスペンダブルズ」シリーズの魅力は、なんといっても往年の主役級アクション俳優が結集した、豪華アクションスターが見せる「夢の競演」にあります。

シリーズ第1作で監督・主演を務めたシルヴェスター・スタローンを中心に、ジェイソン・ステイサム、ドルフ・ラングレン、ブルース・ウィリス、アーノルド・シュワルツェネッガー、ジェット・リー、チャック・ノリス、ジャン=クロード・ヴァン・ダム、メル・ギブソン、ハリソン・フォード、アントニオ・バンデラス、ウェズリー・スナイプス、トニー・ジャーといった主演級のアクションスターたちが顔をそろえています。

このシリーズでは、キャリアのピークを過ぎたと思われていた俳優たちが、年老いたからこその自虐ネタを盛り込みながらも、「まだまだイケる」とばかりに激しい戦闘シーンや銃撃シーンなどでその衰えない魅力を見せつけています。その体を張ったアクションや、ド派手で豪快な演出が、新旧アクション映画ファンに刺さっていると言えるでしょう。

また、シュワルツェネッガーの有名セリフが繰り返されたり、チャック・ノリスにまつわるノリス・ジョークや、スタローンのシーンでロッキーやランボーを彷彿とさせるセリフやシチュエーションを登場させたりするなど、かつてのアクション映画を知っている観客であれば思わずニヤリとしてしまうような、メタ演出も多数。こんなファンサービスも人気を博している理由の一つです。

「エクスペンダブルズ」シリーズが配信されている動画配信サービス

「エクスペンダブルズ」シリーズを見てみたいという方は、動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年10月時点で「エクスペンダブルズ」シリーズが見られる主な動画配信サービスには、以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『エクスペンダブルズ』

映画『エクスペンダブルズ2』

映画『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』

映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』

Hulu

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映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』

「エクスペンダブルズ」シリーズはいくつかの配信サービスで視聴可能です。お好きなサービスで視聴してみてください。

「エクスペンダブルズ」シリーズの最新作までの見る順番やあらすじを紹介しました

「エクスペンダブルズ」シリーズは、シルヴェスタ・スタローンを中心に、往年の主演級アクションスターたちが集結した、アクション映画ファン垂涎の人気シリーズです。筋肉、殴り合い、銃撃戦、爆発といった、かつてのアクション映画にあった要素を惜しげもなく盛り込んだ興奮必至の展開に、スターたちの存在感と豪快なアクションが圧倒的高揚感を覚えさせてくれるこのシリーズ。

興味を持たれた方は、ぜひこの機会に一度見てみてください。昨今のスタイリッシュなアクション映画とはまた違う、往年のアクション映画の魅力に目覚めることができるかもしれません。

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