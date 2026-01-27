金属と有機分子で形成される結晶性多孔質材料

2025年のノーベル化学賞は、金属有機構造体（多孔性配位高分子／多孔性金属錯体とも。MOF／PCP）の開発により、京都大学の北川進教授と海外研究者2名が共同受賞しました。

金属有機構造体は1997年に開発された、金属イオン（または金属クラスター）と有機分子が規則的に連結してできる結晶性の多孔質材料。金属と有機分子で形成されたナノサイズの格子状の骨組みの内部に多数の孔が空いている構造で、単位質量あたりの表面積が大きく、孔のサイズや性質を設計できるのが特徴です。この性質から、大気中の二酸化炭素の回収や除湿などへの利用が研究されています。

さて、ここでクイズです。

Q.金属有機構造体は水素エネルギーの利用における活用も期待されています。では、金属有機構造体は水素エネルギー利用のどんな場面での活用を期待されているのでしょうか。