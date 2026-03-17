「日本はエネルギーの供給を外国に依存している」と言われることがあります。政府が公表している最新のデータである2023年度のエネルギー自給率は15.3％。つまりエネルギー資源の8割以上を輸入に頼っているということになります。

資源エネルギー庁が公表しているエネルギー自給率の推移

エネルギー自給率は一次エネルギーの国内生産比率を表す

このエネルギー自給率という指標は、「国内で産出された一次エネルギーの供給量」を「一次エネルギー国内供給量の総量」で割り、100をかけてパーセンテージ表示にしたものです。

エネルギー自給率（％） ＝

（ 一次エネルギー国内産出 ÷ 一次エネルギー国内供給 ） × 100

ここで大事なのが、エネルギー自給率は加工前のエネルギー資源である一次エネルギーに基づいて計算されるということです。たとえばガソリンは、一次エネルギーである原油を精製して得られるものなので、二次エネルギーです。エネルギー自給率を産出する際には、ガソリンが国内生産か国外からの輸入品であるかではなく、そのもとになった原油が国内生産品であるか輸入品であるかが問題となります。

このように、エネルギーについて考える際には、そのエネルギーが一次エネルギーなのか二次エネルギーなのかを区別する必要がある場面が多くあります。

さて、ここでクイズです。

Q. 次のうち、一次エネルギー供給（一次エネルギー国内供給量など）を整理する統計において、一般的に二次エネルギーとして取り扱われることが多いのはどれでしょうか。