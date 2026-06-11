「いい人」をやめられない。嫌われたくなくて本音が言えない。SNSを見て嫉妬してしまう自分がイヤ――そんなモヤモヤした気持ちをノートに書き出し、自分の本音と向き合う「デトックス・ジャーナリング」が注目されています。

『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』(日本文芸社)から、一部を再編集してお届けします。

→✅記事一覧はこちら

心の「本音」と「防衛反応」

私たちの感情は、出来事に対して直感的に感じる「一次感情」と、それに反応して表れる「二次感情」の二層構造になっています。

一次感情（本音）とは、悲しみ、寂しさ、不安など、傷つきやすい本音の感情です。一方、二次感情（反応）とは、怒りや焦燥感（焦り）のように、その繊細な一次感情を守るための「防衛反応」として表れる激しい感情です。

表面に出る激しい怒りや、じっとしていられないほどの焦燥感は、実は心がこれ以上傷つかないようにする防衛手段にすぎません。その根っこには、必ずトラウマとなって固まっている心の痛み（一次感情）が隠れています。外に出る「怒り」の奥には「もっとわかってほしかった」という悲しみが、内に秘める「不安」の奥には「独りになるのが怖い」という寂しさや無力感が潜んでいるのです。

ですから、表面的な感情に振り回されず、「その奥にある本当の気持ちは何だろう？」と問いかけることが大切です。「怒りの下で、本当は何に悲しんでいるのだろう？」「不安の奥で、本当は何を怖がっているのだろう？」と自分自身に問いかけてみましょう。それが、あなたをしばっている枠を解き放ち、鏡の中の世界を変えていくカギとなります。

嫉妬の奥には本当の感情が潜んでいる

私たちの心を激しく揺さぶる「嫉妬」も、大切な本音を隠している二次感情のひとつです。誰かをうらやましく思ったり、相手の成功を素直に喜べなかったりするとき、そのトゲトゲとした感情の奥には、「本当は自分もあんなふうになりたい」という純粋な憧れや、「自分は不十分だ」という無価値感、「置いていかれるのが悲しい」という孤独感などの一次感情が潜んでいます。

嫉妬というベールを１枚はがしてみれば、そこにはあなたが本当に求めているもの（本音）が、確かに潜んでいます。 相手に対して「ずるい」と感じる部分は、あなたが「本当は自分に許可してあげたいこと」であり、あなたが「自分の人生に足りない」と切望していることなのです。

嫉妬の気持ちがわいてきたら、「私は、あの人の何に反応しているのだろう？」「私が本当に手に入れたい感情は何だろう？」と、その奥に潜む一次感情を見つめてみましょう。

ドロドロとした嫉妬を、自分の本当の願い（本音）を見つけるための原動力へと変換していくこと。それもまた、自分らしく生きるための大切なプロセスなのです。

→✅記事一覧はこちら

『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』(日本文芸社)

著者：長沼睦雄(十勝むつみのクリニック院長)

精神科医として多くの悩みに向き合ってきた著者が、「いい人をやめられない」「SNSで他人と比べてしまう」「理由もなく疲れてしまう」といった現代人の生きづらさを解説。話題の「ジャーナリング」を通じて、自分の本音を見つけ、心のモヤモヤを手放す方法を紹介します。

怒りや不安との付き合い方、自分軸の育て方、生成AIを活用した新しいジャーナリング術まで収録。毎日を少しラクにしたい人におすすめの一冊です。