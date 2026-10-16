「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。

別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?

→✅「男が知らない、女の裏側」を1話から無料でイッキ読み!

彼女が別れ話につれてきた相手とは…

まさかの両親同伴

別れたいと伝えた彼氏に対し、納得できる説明を求めた彼女。後日、話し合いの場に現れたのは、まさかの両親でした。

恋人との別れは、どちらか一方が望んだからといって、すぐに気持ちを整理できるものではないかもしれません。突然別れを告げられれば、理由を知りたいと思うのも自然なことでしょう。とはいえ、当人同士の話し合いに両親まで連れてくるとは、彼氏も予想していなかったはず。

恋人同士の問題は、当人たちにしか分からない事情もあるもの。第三者に相談することはあっても、話し合いの場に誰を呼ぶかは慎重に考えたいところですね。

意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場

どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。

表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501名

調査方法: インターネットログイン式アンケート