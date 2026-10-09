「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。

別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?

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浮気はしていないのに彼女が怒りだした理由は…

チャッピーに愚痴ってたのがバレた

「浮気をしているわけじゃないし、スマホを見られても困らない」と思っていた彼氏。しかし、実際に彼女へスマホを見せてみると、ChatGPTに書いていた彼女への愚痴が見つかり、まさかの修羅場に。

恋人同士とはいえ、相手に対して不満を感じることはあります。すべてをその場でぶつけるより、一度どこかに吐き出して気持ちを整理するほうがいい場合もあるでしょう。ただ、今回のようにその内容を本人に見られてしまえば一気に話が変わります。「誰にも言っていないから大丈夫」と思っていた本音ほど、知られたときのダメージは大きいもの。

スマホの中にあるのは、浮気の証拠だけではない――。恋人に見られたら困る「本音」の扱いにも、注意したほうがよさそうです。

意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場

どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。

表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501名

調査方法: インターネットログイン式アンケート