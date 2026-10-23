「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。

別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?

→✅「男が知らない、女の裏側」を1話から無料でイッキ読み!

妻のお気に入りのワンピースを勝手に売却した夫…

ワンピースで浮気相手をつってました

お気に入りのワンピースが見当たらず、夫に尋ねたところ「最近着ていないから売った」と言われた妻。怒ってフリマアプリの取引画面を確認すると、夫はワンピースをきっかけに女性と会っていたことが発覚しました。

自分の持ち物を勝手に売られただけでも腹立たしいのに、その裏に別の女性の存在まであったとは、妻にとって二重のショックだったことでしょう。

まさかお気に入りのワンピースが、夫の裏切りを暴く手がかりになるとは…。隠し事をしているつもりでも、思わぬところからボロが出るものですね。

意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場

どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。

表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501名

調査方法: インターネットログイン式アンケート