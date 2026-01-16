お菓子売り場には必ずといっていいほど並んでいるチョコチップクッキー。しっとり系、サクサク系、ホームメイド系、サイズの大小に加えて、最近は糖質に配慮したクッキーも登場しています。好みや食べるシーンによって、選ぶ基準が変わるという方も多いでしょう。

そこで、本記事ではマイナビニュース会員を対象に「好きなチョコチップクッキーは?」のアンケート調査を行いました。結果をランキング形式にまとめ、アンケートに寄せられた「おすすめアレンジ」とともにご紹介します。甘いものが好きな方はぜひチェックしてみてください。

チョコチップクッキー人気ランキング

主要メーカーのチョコチップクッキーでお気に入りのものはどれか、聞いてみました。票数の多かった順にランキングにすると以下のようになります。

1位 不二家「カントリーマアム(バニラ＆ココア)」…34.9%

2位 森永製菓「チョコチップクッキー」…10.9%

3位 ロッテ「チョココ」…6.6%

4位 ブルボン「プチチョコチップ」…6.3%

5位 イトウ製菓「チョコチップクッキー」…5.9%

6位 ブルボン「ショコラセーヌ」…4.6%

7位 フルタ製菓「チョコチップクッキー」…3.3%

8位 江崎グリコ「SUNAO チョコチップ＆発酵バター」…2.6%

9位 ブルボン「カーボバランス チョコチップクッキー」…2%

9位 ウォーカー「ショートブレッド チョコチップ」…2%

11位 イトウ製菓「アメリカンソフトクッキーマカダミア」…1.3%

栄養成分（※ランキングごと）

ランク 商品名・メーカー 提供単位 エネルギー(kcal) 脂質(g) 炭水化物(g) 食塩相当量(g) 1 カントリーマアム（バニラ）｜不二家 1枚 (10g) 48 2.3 6.3 0.044 1 カントリーマアム（ココア）｜不二家 1枚 (10g) 48 2.3 6.4 0.043 2 チョコチップクッキー｜森永製菓 1枚 (9.3g) 49 2.5 5.9 0.04 3 チョココ｜ロッテ 1枚 (5.8g) 32 1.8 3.4 0.028 4 プチチョコチップ｜ブルボン 1袋 (47g) 242 12.5 30.1 0.3 5 チョコチップクッキー｜イトウ製菓 1パック (5枚) 288 15.0 35.3 0.3 6 ショコラセーヌ｜ブルボン 2枚×1袋 (14.4g) 73 3.4 9.8 0.04 7 チョコチップクッキー｜フルタ製菓 — — — — — 8 SUNAO チョコチップ＆発酵バター｜江崎グリコ 1袋 (31g) 142 8.4 19.3 0.23 9 カーボバランス チョコチップクッキー｜ブルボン 2枚×1袋 (17.4g) 86 5.9 9.4 0.09 9 ショートブレッド チョコチップ｜ウォーカー — — — — — 11 アメリカンソフトクッキーマカダミア｜イトウ製菓 1枚 99 4.9 12.4 0.1

ここからは各商品の特徴と、カロリーや糖質などの栄養成分をご紹介します。アンケートに寄せられたコメントやアレンジレシピもまとめたので、一緒にチェックしてみてください。

1位 不二家「カントリーマアム(バニラ＆ココア)」…34.9%

チョコチップクッキー人気ランキング、不二家の「カントリーマアム(バニラ＆ココア)」が2位以下を大きく引き離して1位となりました。約3人に一人が選んだことになります。

3つのポイント

1．40年を超えるロングセラー商品

1984年に「株式会社不二家」が発売し、これまでに40回以上の改良を重ねてきたそう。

2．独特な食感

外がサクサク、中がしっとりという独特な食感は、異なる生地を掛け合わせていることと、低温でじっくり焼き上げていることから生まれています。

3．広がる味のバリエーション

定番の「バニラ＆ココア」のほか、クリスピータイプや濃厚な味わいの「チョコまみれ」、季節限定品など、バリエーションは広がっています。

栄養成分

・バニラ、※1枚(標準10g)当たり(推定値)、エネルギー…48kcal、たんぱく質…0.5g、脂質…2.3g、炭水化物…6.3g、食塩相当量…0.044g、

・ココア ※1枚(標準10g)当たり(推定値)：エネルギー…48kcal、たんぱく質…0.5g、脂質…2.3g、炭水化物…6.4g、食塩相当量…0.043g、

おすすめの理由

「サクサク食感とチョコレートの甘さが、残業時の癒しになっています」(40歳男性)

「好き嫌いがあまりないと思うので、よく徳用サイズを買って家族や友人が集まる時に出しています」(56歳男性)

「大袋の中で個包装になっていて食べやすいから」(54歳女性)

「子どもの頃からの慣れ親しんだ味。夏場はチョコレートの代わりにもなるし、よく食べています」(48歳男性)

おすすめアレンジ

「レンチンしてヨーグルトやバニラアイスにのせると美味しさ倍増です」(40歳男性)

「フライパンで焼くとさらにカリッと楽しめる」(61歳女性)

「温かい牛乳やコーヒーに浸す」(51歳男性)

「クッキー2枚で好みのアイスを挟む」(41歳男性)

「チョコフォンデュみたいにして食べる」(43歳男性)

「砕いてヨーグルトに混ぜて。小腹がすいたときにちょうどいいです」(60歳男性)

2位 森永製菓「チョコチップクッキー」…10.9%

2位は森永製菓の「チョコチップクッキー」でした。チェック柄のクロスが映った箱型のパッケージを、お菓子売り場で一度は見たことがあるという方も多いはず。

3つのポイント

1．おなじみのクッキーの姉妹品

「マリー」や「チョイス」など、お菓子売り場の定番クッキーの姉妹品。

2．口どけ良く、チョコがごろごろ

ホームメイド感のあるごつごつとしたクッキーは、さっくり軽い口あたり。ごろごろ入ったチョコレートのほろ苦さも絶妙です。

3．箱入り＆個包装

個包装され、箱にきれいに並べて入っているので、保管しやすい。

栄養成分

※1枚 (標準9.3g) 当たり ：エネルギー…49kcal、たんぱく質…0.6g、脂質…2.5g、炭水化物…5.9g、食塩相当量…0.04g、(推定値)

おすすめの理由

「チョコの量のが多いから大好きです」(44歳女性)

「甘すぎず、粉っぽさもない。ほど良いかたさだけどしっとりしているから」(48歳男性)

「一番なじみのある商品だから」(35歳男性)

「ちょうどいい厚みで満足感があるから」(32歳女性)

おすすめアレンジ

「崩したクッキーに牛乳を混ぜる。マイルドな美味しさ」(67歳男性)

「焼きマシュマロをのせる」(32歳女性)

「生クリームを少し付けると美味しいです」(45歳男性)

「砕いたクッキーをヨーグルトに投入」(51歳男性)

3位 ロッテ「チョココ」…6.6%

3位はロッテの「チョココ」でした。ぽってりとして手作り感のあるクッキーとはひと味違う、薄焼きのラングドシャ。チョコチップではなく、チョコレートがかけられています。

3つのポイント

1．薄焼きでさっくり サクサクと軽快で、口の中ですっと溶けるような生地。

2．チョコの風味が上品 ラングドシャに絡んだチョコレートが、ほろ苦く、上品な味わい。

3．おもてなしにも使える 大人好みのパッケージで、個包装のデザインもおしゃれ。

栄養成分

※1枚(標準5.8g)当たり：エネルギー…32kcal、たんぱく質…0.4g、脂質…1.8g、炭水化物…3.4g、食塩相当量…0.028g

おすすめの理由

「他の商品にはない薄さで美味しいです」(49歳女性)

「軽い食感がいい。後味もいい」(60歳女性)

おすすめアレンジ

「水切りヨーグルトを挟むと美味しい」(49歳女性)

「牛乳をかけてフルグラみたいな感覚で食べる」(31歳男性)

4位 ブルボン「プチチョコチップ」…6.3%

4位はブルボンの「プチチョコチップ」でした。1996年に発売された「プチシリーズ」。現在24種類あるうちの一つです。

ポイント3つ

1．手軽に食べられる

パクッとひと口で食べられるサイズ。コンパクトなパッケージで持ち運びにも便利。

2．ほどよい厚み

小ぶりでも満足感のあるほどよい厚み。さっくりとした食感やチョコの甘さを楽しめます。

3．買い置きに

スペースを取らないので買い置きしやすい。24種類というバリエーションで選ぶ楽しさも。

栄養成分

※栄養成分 1袋 (47g) 当たり：エネルギー…242kcal、タンパク質…3.0g、脂質…12.5g、炭水化物…30.1g、食塩相当量…0.3g

おすすめの理由

「昔から食べ慣れているので好きです」(54歳男性)

「価格が手ごろ。どこにでも売っているし、小袋の量もちょうどいいです」(64歳男性)

「サクサクの歯ごたえがいい」(38歳女性)

おすすめアレンジ

「牛乳に混ぜるとかなり美味しい」(36歳男性)

「バニラアイスに砕いて入れるともっと美味しくなる」(41歳男性)

5位 イトウ製菓「チョコチップクッキー」…5.9%

チョコチップクッキー人気ランキング、5位はイトウ製菓の「チョコチップクッキー」でした。「ミスターイトウ」でおなじみ、発売から40年以上の歴史ある商品です。

ポイント3つ

1．独自配合のスパイス

食べると口の中でふんわり香る、独自配合スパイスの風味が特徴です。

2．温かみのある素朴なクッキー

ほど良い厚みで、食感はサクサク。手作り感のある素朴な味わい。

3．分包タイプ

レトロな細長い箱のパッケージがトレードマーク。5枚ずつ分包されたトレーが3つ入っています。

栄養成分

※1パック(5枚)当たり：エネルギー…288kcal、たんぱく質…2.9g、脂質…15.0g、炭水化物…35.3g、食塩相当量…0.3g

おすすめの理由

「母が好きで、おやつには他のミスターイトウシリーズのクッキーと出されていた。繊細な風味は群を抜いていると思う」(56歳男性)

「コスパが良い。値段の割に高級感がある」(44歳男性)

おすすめアレンジ

「『エッセルスーパーカップ』を少し溶かしたところに、砕いたクッキーを入れて混ぜる。シンプルに美味しいし、食べごたえがある」(56歳男性)

「少し温めてチョコを溶かして食べる」(50歳男性)

6位 ブルボン「ショコラセーヌ」…4.6%

6位はブルボンの「ショコラセーヌ」でした。生地で細い線が描かれた、四角い形が特徴的なクッキーです。

ポイント3つ

1．軽い食感

ココア生地が細い線を描くように重なっていて、さっくりと軽い食感。

2．甘さ控えめ

生地はほんのりココア風味で、練り込まれたチョコチップも甘さ控えめ。

3．個包装で便利

2枚ずつの包装なので湿気が気にならず、食感が長もち。

栄養成分

※2枚×1袋 (標準14.4g)当たり：エネルギー…73kcal、たんぱく質…0.9g、脂質…3.4g、炭水化物…9.8g、食塩相当量…0.04g

おすすめの理由

「チョコの風味や食感が他のクッキーと違って美味しい」(55歳男性)

おすすめアレンジ

「小さくしてケーキにトッピングしたり、砕いてパンケーキの生地に混ぜ込んで焼いたりしても美味しい」(53歳男性)

7位 フルタ製菓「チョコチップクッキー」…3.3%

7位はフルタ製菓の「チョコチップクッキー」でした。手軽な価格とサイズ感で、手にとりやすいところ魅力。

ポイント3つ

1．あっさりと食べられる

北海道産バターのほんのりとした風味に、シナモンの香りがアクセント。

2．小さめサイズ

ひと口でも食べられるサイズ感なので、仕事や勉強の合間にも。

3．コスパが良い 10枚入ってコスパもしっかり。

おすすめの理由

「子どもの頃から親しんできている味なので一番好き」(63歳男性)

「お手頃価格で、食べごたえもあるから」(45歳男性)

おすすめアレンジ

「とろけるチーズをのせて軽く焼く」(63歳男性)

8位 江崎グリコ「SUNAO チョコチップ＆発酵バター」…2.6%

8位は江崎グリコの「SUNAO チョコチップ＆発酵バター」でした。「適性糖質生活」がテーマになった商品シリーズの一つ。

ポイント3つ

1．糖質に配慮

小麦胚芽などを使って糖質に配慮。

2．発酵バターの風味

豊かな発酵バターの風味に、チョコチップのほろ苦さが絶妙なバランス。

3．サクサクの食感

歯ざわりがよく、ひと口サイズで食感も軽め。

栄養成分

※栄養成分1袋(31g)当たり：エネルギー…142kcal、たんぱく質…2.4g、脂質…8.4g、炭水化物…19.3g、食塩相当量…0.23g

おすすめの理由

「罪悪感をあまり感じずに食べられるところが良い」(61歳女性)

9位 ブルボン「カーボバランス チョコチップクッキー」…2%

9位はブルボンの「カーボバランス チョコチップクッキー」でした。糖質オフをコンセプトにした「カーボバランス」シリーズの一つ。

ポイント3つ

1．糖質60％オフ

2枚入った個包装1つ当たりの糖質は4.0gで、標準的なビスケットに比べて約60％オフ。

2．チョコチップで満足感

コクのあるチョコとザクザク食感で、おいしさにも満足。

3．個包装で食べやすい

個包装になっているので、持ち歩いたり食べ過ぎを防止したりするのに便利です。

栄養成分

※2枚×1袋 (標準17.4g) 当り、エネルギー…86kcal、たんぱく質…1.4g、脂質…5.9g、炭水物…9.4g、食塩相当量…0.09g

9位 ウォーカー「ショートブレッド チョコチップ」…2%

9位にはウォーカーの「ショートブレッド チョコチップ」も。赤いタータンチェックでおなじみ、イギリス発祥のショートブレッドシリーズです。

ポイント3つ

1．ショートブレッド

主に小麦粉とバターで作られたショートブレッドは、サクサク、ほろほろの食感が特徴。

2．バターの豊かな香り

まるで手作りしたようにシンプルな原料。バターの香りが引き立っています。

3．チョコ入りで甘じょっぱい

やや塩気を感じる生地。さらに、バターの塩けとチョコの甘さが後を引く味わいです。

おすすめの理由

「子どもの頃、初めて食べた時に濃厚な味に驚いた。チョコやバターの風味が独特で、これが本場の味かと思った印象がある」(49歳女性)

11位 イトウ製菓「アメリカンソフトクッキーマカダミア」…1.3%

11位はイトウ製菓の「アメリカンソフトクッキーマカダミア」でした。アメリカのクッキーを参考にしたという、独特な食感が特徴のクッキーです。

ポイント3つ

1．しっとりとした食感

サクサク系というより、食べるとややねっとりとした生地が特徴です。

2．ブロックチョコ入り

ブロックチョコがごろっと入って、コクと甘さを加えています。

3．ナッツの香ばしさ

マカダミアナッツならではのシャキシャキ感と、香ばしさがアクセントに。

栄養成分

※1枚当たり：エネルギー…99kcal、たんぱく質…1.2g、脂質…4.9g、炭水化物…12.4g、食塩相当量…0.1g

しっとり系クッキーが1位。アレンジは「温める」、「アイスを添える」が定番

チョコチップクッキー人気ランキングをご紹介しました。1位は不二家「カントリーマアム(バニラ＆ココア)」、2位は森永製菓「チョコチップクッキー」、3位はロッテ「チョココ」でした。お気に入りのクッキーは入っていましたか?

チョコチップクッキーとひと口にいっても、しっとり系、サクサク系、ほろほろ系など食感はさまざま。手作り感のあるごつごつとしたクッキー、来客時のお茶菓子としても出せるクッキー、糖質に配慮したクッキーなど、商品によって楽しむシーンも変わってきそうです。

チョコチップクッキーのアレンジでは、

温める

アイスクリームを添える

牛乳に浸す

などが定番のよう。そのほか、アイスをクッキーでサンドする、粉々にしてタルト台にするなど、少し手間をかけたアレンジを楽しんでいる方もいました。各メーカーの公式サイトにもレシピが掲載されるなど、チョコチップクッキーはお菓子作りの助っ人にもなっているようです。

甘いもの好きなら時々食べたくなるチョコチップクッキー。今回のランキングに気になる商品があれば、コーヒーや紅茶を添えてゆっくり楽しんでみてはいかが。

調査時期: 2025年12月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計304人(男性: 239人、女性: 65人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

