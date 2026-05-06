「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。

お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

地方移住を検討する際、多くの方がまず足を運ぶのは、役所の移住相談窓口だと思います。しかし、週末を利用した下見では役所が閉まっていることも多く、思うように情報収集ができないということもあります。そこで、街の情報拠点でもある図書館を、移住戦略の拠点として活用するのはいかがでしょうか。

今回のコラムでは、前回(第180回)のコラム「居場所としての図書館」という視点から一歩踏み込んで、より能動的に「地域の実態」をつかむための図書館活用術についてお伝えします。

1．週末の「移住下見」こそ図書館へ向かうべき理由

地方移住を具体的に検討したいと思っていても、平日は仕事があるため、どうしても土日を利用して現地を訪れることになるという方も多いでしょう。しかし、行政機関の移住相談窓口の多くは土日祝日が休みです。その地域の雰囲気はわかっても、具体的な情報について、担当者から直接話を聞く機会を逃してしまうのはもったいたいことです。

そこで注目したいのが、図書館です。多くの図書館は週末も開館しており、誰でも自由に利用できます。また、図書館には「司書」という情報のプロフェッショナルがいます。ただ本を探してもらうだけでなく、「この地域への移住を考えているのですが、地域の特色や生活情報がわかる資料はありますか?」と一言声をかけてみてください。行政機関が発行しているパンフレットには載っていない、地元の人しか知らない歴史や地域コミュニティのリアルな姿を映し出す資料を提示してくれるはずです。司書さんと対話することで、地方移住への不安や疑問が解消されるかもしれません。

2．「行政資料」と「郷土資料」に眠るその地域の真実

図書館の棚を眺める際、ぜひ手に取っていただきたいのが「行政資料」と「郷土資料」のコーナーです。これらは、その地域の「素顔」をデータと歴史の両面から教えてくれます。

・行政資料(広報誌・計画書・統計書など)

自治体の広報誌を過去数年分さかのぼってみると、その地域が抱えている課題や住民が何に困っているのかなどを知ることができます。また、計画書の資料には、まちづくり、社会福祉・地域生活、教育・文化、行政運営・財政などがあり、その自治体が将来どのような姿を目指し、どこに予算を重点的に配分しようとしているかが明確に記されています。

・郷土資料(歴史・文化など)

その土地にどのような産業があり、どのような祭りや伝統が受け継がれてきたのかを知ることは、移住後に「馴染みやすさ」を左右します。土地の成り立ちを知ることで、なぜその場所に人が集まり、どのような暮らしをしてきたのかを理解する手助けになります。

3．情報の宝庫! 訪れるべき個性派図書館

全国には、建物自体が魅力的で、移住のモチベーションを高めてくれるだけでなく、情報収集の場としても優秀な図書館がいくつも存在します。その一部をご紹介します。

・せんだいメディアアーク(宮城県仙台市)

全面ガラス張りの斬新な建築で知られるこの施設は、図書館、ギャラリー、イベントスペースが融合した都市型の情報拠点です。図書の貸し出しだけでなく、市民の表現活動やメディア活用を支援しており、都市部から地方都市への移住を考える際、その街の「文化的な成熟度」を測る指標になると思います。

・梼原町立図書館「雲の上の図書館」(高知県高岡郡梼原町)

木漏れ日のような温もりを感じる図書館です。地域の木材をふんだんに使った空間は、まさに「移住後にここで過ごしたい」と思わせる魅力に溢れています。ボルダリング設備やカフェも併設されており、地域住民が世代を超えて交流する姿を見ることで、この街の「子育て環境」や「コミュニティの温度感」を感じられることでしょう。

4．終わりに：週末の図書館でじっくりと

私自身、地方の図書館に行った際には、「行政資料」や「郷土資料」があるコーナーに立ち寄ります。多くの図書館では、「行政資料」や「郷土資料」専用のエリアがあり、広めのテーブルに資料を置いて眺められるスペースが設けられています。ぜひ立ち寄って、その地域の歴史や統計データ、未来予想図などを確認してみてください。