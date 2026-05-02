マイナビ出版が運営するECストア「マイナビブックス」では、同社が発行・販売している1000タイトル以上の紙書籍や電子書籍をはじめとする商品が、20％～50％OFFのセール価格で購入できる「春トクSALE」を開催中。コンピュータ、イラスト、囲碁、麻雀、文芸、生活実用、新書と豊富なジャンルの書籍がセール対象となっている。

特に生活実用・実用文庫ジャンルからは、約250点の商品がラインナップ。同ジャンルには、料理やお菓子のレシピ本をはじめ、ダイエットやエクササイズ、美容、暮らしや子育てにまつわるタイトルが多くある。セール期間は2026年5月31日(日)まで。

主なセール対象タイトル

・『予約のとれない料理教室 ライクライクキッチンのスパイスルール』

小堀紀代美（著）

通常価格:1,992円→セール価格:996円（50％オフ）

・『新版 うちで食べる台湾式ごはん』

内田真美（著）

通常価格:1,992円→セール価格:996円（50％オフ）

・『スープのレシピ大図鑑370』

藤沢せりか（著）

通常価格:2,497円→セール価格:1,748円（30％オフ）

・『新版 いちごのお菓子』

若山曜子（著）

通常価格:1,595円→セール価格:1,117円（30％オフ）

・『ネイルの図鑑』

マイナビ出版編集部（著）

通常価格:1,249円→セール価格:2,498円（50％オフ）

・『ラクしてやせる美ボディ習慣 美筋ヨガ』

廣田なお（著）

通常価格:1,540円→セール価格:1,078円（30％オフ）

・『新版 これ１冊できちんとわかるピラティス』

新井亜樹（著）

通常価格:1,815円→セール価格:1271円（30％オフ）

なお今回のセールの詳細や購入については、マイナビブックスの「春トクセール」特設ページにて確認することができる。

編集部メモ

“会員ならびに一般読者への「感謝祭」”と銘打たれた今回のセール対象となる商品のジャンルは、コンピュータ・イラスト・将棋・囲碁・麻雀・文芸・生活実用・実用文庫・新書・スポーツ・趣味・Mac Fan・児童書など多岐にわたる。なおセール対象商品の購入は、1人1商品1点まで。