開園60周年記念イベント「ダイヤモンド・セレブレーション」を開催している米カリフォルニア州アナハイムのカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを紹介する本コラム。第8回は、2つのパーク「ディズニーランド・パーク」と「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」で行われている人気ショーの魅力に迫る。

「ディズニーランド・パーク」のファンタジーランド・シアターで開催されている「ミッキー・アンド・ザ・マジカルマップ」は、巨大なLEDスクリーンと最先端の音響効果を生かした迫力のライブショー。魔法の地図をテーマに、見習い魔法使いミッキーが冒険の世界へ飛び出し、たくさんのディズニーのキャラクターたちに出会うというストーリーで、クラシック楽曲の演奏と、大勢のパフォーマーによる歌やダンスも魅力だ。

ショーでは、ミッキーが魔法の地図のコンパスに従って冒険し、ディズニーの物語が次々に登場。「アドベンチャー・アイランド」のシーンでは、『ジャングル・ブック』のキング・ルーイとジャングルの野獣たちが楽しく盛り上がり、ラプンツェルとフリン・ライダーが登場する場面では、『塔の上のラプンツェル』のランタンが夜空に舞い上がる名シーンが再現され、海底の世界では、『リトル・マーメイド』のセバスチャンを中心に盛り上がる。

迫力のあるダンスも魅力 見習い魔法使いのミッキー 愉快なキング・ルーイ

『塔の上のラプンツェル』の世界 セバスチャンと海底を探検 スティッチとダンス

「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」では、ディズニー映画『アラジン』をベースにした「ディズニー・アラジン:ミュージカル・スペクタキュラー」を公演中。心優しい青年アラジンとジャスミン姫が夢を叶えるために奮闘する姿を描いた、コメディ要素の強いミュージカル・ショーで、魔人ジーニーのコミカルな演技に、会場から爆笑が巻き起こる。

ショーは、アグラバーに住む貧しい青年・アラジンが、願いを叶えてくれる魔人ジーニーと出会うところから始まる。アラジンは、国王サルタンの娘・ジャスミン姫に出会い、彼女に恋心を抱くが、邪悪な魔法使いのジャファーもジャスミン姫に求婚。そして、王位とジーニーの力の両方を手に入れようともくろむジャファーを相手に、アラジンたちは奮闘する。アラジンが魔法のじゅうたんで飛ぶシーンは必見だ。

「ディズニー・アラジン:ミュージカル・スペクタキュラー」は、2016年1月10日で終了することが決定。2016年夏から『アナと雪の女王』をテーマにした新しいショーがスタートする。

アラジンが住む街 魔法のじゅうたん ジーニーとアラジン

ジーニーがいっぱい!? 空飛ぶじゅうたん 出演者たちの集合写真

As to Disney artwork,logos and properties:(C)Disney

協力:ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル