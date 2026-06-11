LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボ曲「ICONIC BY MISTAKE」MV公開──HYBE発の“ガールパワー”が一点に集結

SOURCE MUSIC所属のLE SSERAFIM、BELIFT LAB所属のILLIT、HYBE × Geffen RecordsによるKATSEYE――レーベルも出自も異なる3組によるコラボレーション・シングル「ICONIC BY MISTAKE」のMVが、6月11日午前0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで先行公開された。音源は6月12日午後1時にリリース予定。本日（6月11日）午後6時には韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で初ステージも披露される。

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疾走と衝突、そして監視下の余裕

MVは疾走する自動車のシーンから幕を開ける。サイレンが鳴り響く中、3組は歌い、踊り、笑い続ける。やがて激しい衝突が起き、彼女たちは非現実的な空間へと引き込まれる――警察の追跡、厳重な監視カメラ、無数のモニターが取り囲む異空間だ。しかしLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは動じない。外部の視線を、自らの存在感を際立たせる装置として逆用してみせる。

各グループのビジュアル表現もそれぞれの色を保っている。LE SSERAFIMは墓石の上に横たわり、ILLITは歯科治療を遊びに変え、KATSEYEは嵐の中で「ICONIC」と刻まれた歯列矯正器具を見せて笑う。炎と混沌が極まった末に3組が融合し、”完全体"としてのパフォーマンスへと至るクライマックスは圧巻だ。MVの幕切れでは、3組がマシュマロを焼きながら輪になるという穏やかなシーンが配置され、「最も象徴的な瞬間（Iconic）」と名指しされる。

オルタナティブ・ポップとしての音楽的野心

楽曲はオルタナティブ・ポップを基軸に、強烈なビートと変則的なサウンドを組み合わせた構成。やや荒削りで実験的な質感と中毒性の高いサビが共存し、リリース前から各国ファンの注目を集めていた。現代のポップカルチャーをユーモアで解体するような歌詞も、この楽曲の個性を支える要素のひとつだ。

アーティスト・コメント

LE SSERAFIM：「いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとても嬉しいです。このコラボレーションが、世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願いながら準備しました」

ILLIT：「LE SSERAFIM先輩、そしてKATSEYEの皆さんとこうして一つの作品を作ることができて、本当に光栄で胸がいっぱいです。今回のコラボレーションは、私たちにとっても大きな挑戦であり、今までにない経験ができる特別な機会になったと思います」

KATSEYE：「私たちのシスターフッドは、とても力強く、ときにインスピレーションを与えてくれる本当に大切なものです。"ICONIC BY MISTAKE"は、私たちが楽しく準備した曲ですので、皆さんも楽しんで聴いてください」

「ICONIC BY MISTAKE」

Digital Single Pre-add/Pre-save

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