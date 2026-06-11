｢GREEN STREET × FROM STREET PROJECT powered by Eggs｣、北海道ビルヂング跡地にて開催

2026年6月27日（土）､28日（日）に北海道札幌駅周辺の北海道ビルヂング跡地にある｢SAPPORO CULTURE FARM / 凹場anaBa｣でストリートライブイベント｢GREEN STREET × FROM STREET PROJECT powered by Eggs｣が開催されることが発表された。

出演は、北海道出身のシンガーソングライター・湊 ゆずや、北海道札幌市発スリーピースバンドKOHAKUのボーカル・若月樂など地元にゆかりの深いシンガーソングライターやバンドのボーカルなど全12組。入場は無料（投げ銭方式）で、イベント当日はキッチンカーの出店も予定している。

さらに、イベントの開催に向けて札幌のFM/AMラジオ局の番組でイベント出演者の楽曲オンエアーやゲスト出演なども予定。詳細はインディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行うEggsのWebサイトやSNSにて。

＜ライブ情報＞

｢GREEN STREET × FROM STREET PROJECT powered by Eggs｣

2026年6月27日（土）28日（日）2日間開催

時間：START 14:00 / CLOSE 17:00

会場：SAPPORO CULTURE FARM / 凹場anaBa https://moula.jp/LP/anaba/

北海道札幌市中央区北 2 条西 4 丁目 1 番（北海道ビルヂング跡地）

料金：入場無料（投げ銭方式）

詳細：https://eggs.mu/community/article/b-ru-s7on

FROM STREET PROJECT公式サイト https://fromstreetproject.jp/

6月27日（土）出演

工藤朔一 / 若月樂（KOHAKU） / ヨネダケンゴ（でかくてまるい。） / ヒロト（北風と太陽） / タキグチカイト（札幌某所） / 平池 桜

6月28日（日）出演

カンジ（The Hurry's） / こばしひな / 前田かのん / Ceru / 温州みかん / 湊 ゆず