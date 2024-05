開園60周年記念イベント「ダイヤモンド・セレブレーション」を開催している米カリフォルニア州アナハイムのカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの魅力を紹介する本コラム。第7回は、キャラクターに会えるホテルのレストランを体験!

カリフォルニア ディズニーランド・リゾートは、「ディズニーランド・パーク」と「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」の2つのパーク、3つのホテル、ショップ&レストランなどが集まる「ダウンタウン・ディズニー」からなる一大リゾート。2つのパークではもちろん、ミッキーをはじめとするキャラクターに会えるが、3つのホテルにそれぞれ、特別コスチュームに身を包んだキャラクターに会えるレストランがある。

「ディズニーランド・ホテル」の「グーフィーズ・キッチン」は、シェフ姿のグーフィーや仲間たちに一日中会えるキャラクター・ダイニング。入り口のフォトスポットでグーフィーと一緒に写真を撮ることができ、店内にはシェフ姿のミニーとプルート、ウェイター姿のチップとデールも遊びに来てくれる。途中、キャラクターたちがノリノリで踊るダンスタイムがあり、子供たちも一緒になって踊るなど、この時間は特に大盛り上がりだ。

料理は、ピザがイチオシ。こんがりと焼き上げた生地ととろ~りチーズが絶品で、種類も充実している。そのほか、ポークソーセージ、チキンソーセージ、ベーコンなどの肉料理もバラエティ豊か。ミッキー形のワッフルやミッキー形のパンケーキなど、ディズニーレストランならではのメニューも味わえる。

「グーフィーズ・キッチン」入り口 登場するキャラの写真が壁に シェフ姿のグーフィーと撮影

シェフ姿のミニーが登場 なんと、チップが隣の席に! プルートもシェフに変身

子供も大喜びのダンスタイム おすすめのピザ 料理が並ぶブッフェ台

「ディズニー・パラダイス・ピア・ホテル」にあるカリフォルニアのビーチをテーマにした「ディズニーPCHグリル」では、朝に、ミッキーやスティッチに会えるキャラクター・ブレックファストを実施。サーフボードや浮輪などが飾られ、南国ムード全開の店内では、定番のミッキー形ワッフル、パンやマフィン、オムレツ、サーモン、ソーセージなどが並ぶ。

入り口すぐの撮影ポイントでは、ライフガード姿のミッキーがほとんどの時間いてくれ、一緒に記念撮影できる。また、同じくライフガードのコスチュームに身を包んだミニーをはじめ、スティッチ、デイジーがテーブルを巡ってくれ、存分にキャラクターたちと触れ合える。さらに、スティッチが全力でエアー・ギターを披露するショータイムもある。

「ディズニーPCHグリル」の入り口にプルート登場 ライフガード姿のミッキー スティッチがパフォーマンス

ミニーもライフガード姿で登場 夏らしい衣装のデイジー サインも書いてくれる!

パンやマフィンのコーナー ミッキー形のワッフル オリジナル缶バッジがもらえる

「ディズニー・グランド・カリフォルニアン・ホテル・アンド・スパ」の「ストーリーテラー・カフェ」でも、キャラクター・ブレックファストを実施している。ここで会えるのは、チップとデール、『ブラザー・ベア』のキナイとコーダ、『ポカホンタス』のミーコ。それぞれテーブルを巡り、愛嬌たっぷりに近寄ってきてくれる。

木の温もりが感じられる重厚感たっぷりの店内も魅力。落ち着いた雰囲気のなか、優雅な気分で食事が楽しめる。ブッフェ台で印象的だったのは、メロンやスイカ、パイナップル、バナナ、オレンジなど、豪華に盛られたフルーツ。そのほか、パンやマフィン、シリアル、そして、肉料理に魚料理と幅広い。

「ストーリーテラー・カフェ」入り口 木の温もりを感じる店内 テーブルを巡るチップ

デールも登場 『ブラザー・ベア』のコーダ(左)とキナイ(右)

『ポカホンタス』のミーコ バラエティ豊富なフルーツ 料理が並ぶブッフェ台

最後に、3つのレストラン共通メニューであるオーダー式オムレツについて紹介。チーズやベーコン、マッシュルーム、トマトなど、さまざまな具材から好きなものを選ぶことができ、目の前で調理してくれる。選ぶ食材の数は制限がなく、組み合わせも自由。作っている姿を見られるライブ感と、できたてのおいしさがたまらないので、ぜひ体験してほしい。

