MILLENNIUM PARADEの新曲、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』エンディングテーマに

MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」が、7月7日（火）より放送開始となる『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のエンディングテーマに決定した。

「Blue」は、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加しており、約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった楽曲。

さらに、本楽曲「Blue」を使用したアニメプロモーションビデオ第4弾も公開されている。楽曲のリリース情報は後日発表となる。

■常田大希 コメント

3年前にサヤとスタジオに入って作ったこの曲に、旅先で出会ったダニーも参加してくれることになり完成を迎えたこのBlueという曲。敬愛する2人のミュージシャンの才能は勿論のこと、フルバージョンが心底素晴らしい出来なので皆さんに聴いていただけるのが楽しみです。

■Saya Gray コメント

DanielとDaikiとの制作は刺激的で本当に楽しかった。異なる世界観やカルチャーが交わり合うことに、とてもワクワクしました。

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