仕事や家事の合間、通勤中などのすきま時間に、頭をちょっと動かしてみませんか? 暗算で解ける計算クイズを、★1～★3の3段階で用意しました。まずは★1から気軽に挑戦して、全問正解を目指しましょう!

★1：ウォーミングアップ

48+35=？

答え

83

★2：ちょいムズ

81÷9+27=？

答え

36

★3：じっくり計算

(62-26)×2=？

答え

72

いかがでしたか？ また次回もお楽しみに！