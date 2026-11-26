仕事や家事の合間、通勤中などのすきま時間に、頭をちょっと動かしてみませんか? 暗算で解ける計算クイズを、★1～★3の3段階で用意しました。まずは★1から気軽に挑戦して、全問正解を目指しましょう!
★1：ウォーミングアップ
83-47=？
答え
36
★2：ちょいムズ
14×5-32=？
答え
38
★3：じっくり計算
96÷(4×2)+35=？
答え
47
いかがでしたか？ また次回もお楽しみに！
連載
掲載日
仕事や家事の合間、通勤中などのすきま時間に、頭をちょっと動かしてみませんか? 暗算で解ける計算クイズを、★1～★3の3段階で用意しました。まずは★1から気軽に挑戦して、全問正解を目指しましょう!
83-47=？
36
14×5-32=？
38
96÷(4×2)+35=？
47
いかがでしたか？ また次回もお楽しみに！
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
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