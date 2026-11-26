仕事や家事の合間、通勤中などのすきま時間に、頭をちょっと動かしてみませんか? 暗算で解ける計算クイズを、★1～★3の3段階で用意しました。まずは★1から気軽に挑戦して、全問正解を目指しましょう!

★1：ウォーミングアップ

83-47=？

答え

36

★2：ちょいムズ

14×5-32=？

答え

38

★3：じっくり計算

96÷(4×2)+35=？

答え

47

いかがでしたか？ また次回もお楽しみに！