第164回は俳優の比嘉愛未さんについて。以前、他の媒体で「なぜ比嘉愛未さんは不幸な役が続くのだろう」とコラムを書いた。あんなに美しくて聡明なのに、ドラマで見かける役柄はどうも幸せな結末を迎えていない。ところが現在出演中の『放送局占拠』(日本テレビ系)の武蔵裕子役で、少し明るい日差しが見えたのかもしれない。

比嘉愛未

演じるのは辛くないのだろうか……?

これまで比嘉さんが演じていた「なぜか不幸な役」をざっくりと振り返りたい。おそらく彼女の存在が朝ドラ『どんと晴れ』(NHK総合・2007年)で知られ、次の波は『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』(フジテレビ系・2008年～)の冴島はるか役。2nd season(2010年)では医師の恋人が亡くなり、3rd season(2017年)では恋人の子どもを流産している。冴島……キツかっただろうに。『TWO WEEKS』(関西テレビ、フジテレビ系・2019年)の青柳すみれ役は、別れた恋人の子どもを出産して、シングルマザーに。

2021年も何かと役柄が大変そうだった。『にぶんのいち夫婦』(テレビ東京系)では、夫に浮気疑惑のある妻・中山文役、『日本沈没』(TBS系)では、連続ドラマ冒頭で夫に離婚を申し込んだ天海香織役。香織には新しいパートナーがいたけれど、感染症で死別している。

2024年放送『スカイキャッスル』(テレビ朝日系)二階堂杏子役は"モラ夫"に悩む妻役。探していくと枚挙にいとまがないほど、比嘉さんの役柄は不幸に揺れている。時折メディアで見かける様子はあんなに可愛いのに……。

そして現在放送中の『放送局占拠』(日本テレビ系)の第1シリーズとなる『大病院占拠』(2021年)では主人公・武蔵三郎(櫻井翔)の妻であり、医師の裕子役。作品の序盤では別居状態だった武蔵夫妻。が、まさかの夫婦で立て篭もり事件に関わり、裕子は人質となる。第二シリーズの『新空港占拠』(2024年)で武蔵一家は同居を再開して幸せに暮らしていたのに、三郎は空港での立て篭もり事件を担当、裕子は自宅で犯人に軟禁されている。

情報番組で見せた役柄への笑顔

で、当然のように……と表現すると誤解を招きそうだが、放送中の最新シリーズでも裕子はテレビ局で人質になってしまった。それだけではなく実弟の伊吹裕志(加藤清史郎)はテロ武装集団・"妖(あやかし)"のリーダー"般若"と判明。夫は警察、弟は犯人。裕子役の不幸歴もすごいところまで来てしまった。

同時に『占拠』シリーズも視聴しているのが辛くなっていた。毎週辛そうな三郎をはじめとする警察陣。武装集団も実は悲しい過去を抱えているパターンが多く、つい同情してしまう。裕子もずっと人質になるとは、三郎と出会った当時は予想だにしていなかったはず。

そんなモヤモヤに対してついに一つの答えが出てきた。比嘉さんがドラマの番宣で『DayDay.』(日本テレビ系)に出演していた際、司会の山ちゃんに(ニュアンスで)「も～、比嘉さん、すぐ人質になっちゃうから!」と突っ込まれていた。それを受けて彼女は(再度、ニュアンスで)「ねえ、ホントに」と笑っていた。このワンシーンを見て、私はこう思った。『放送局占拠』は畳み掛けるような不幸と危険を、少し笑って見ていればいいのかと。そうだ、昭和や平成初期の刑事ドラマや、戦隊モノシリーズなんて、あり得ないシーンの連続を楽しんでいたじゃないか。その延長戦だ。

比嘉さんもずっと不幸な役が続いている事実を、『DayDay.』で見せた笑顔のように仕事として消化しているのだと知って、安堵した。さまざまなタイプの俳優がいるけれど、これだけこじれた役柄が続くのは稀。ご本人はどう思っているのかと考えていたけれど、そうやら楽しんでいるのだと、ふとこぼれた笑顔で確信した。これから彼女のどんな不幸な役を見ても楽しめそうだ。今回の裕子役もどうかハッピーエンドを頼む。