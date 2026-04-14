働き方やコミュニケーション手段が多様化する中、ビジネスマナーは単なる「形式」ではなく、信頼や安心感を築く共通言語に。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、企業の教育訓練として75.4%の企業が新規採用者向け研修を実施し、続いて「ビジネスマナー等のビジネスの基礎知識」を研修内容として行っている事業所も一定の割合を占めています。

それでも、敬語の誤用や連絡マナーのズレに頭を抱える若手が絶えないのは、ルール化しにくい“相手への配慮”の部分にこそ、現代ビジネスマナーの本質があるからではないでしょうか?

今回はそんな「ビジネスマナー」におけるさまざまな失敗談をマイナビニュース会員に聞いたので、一部抜粋しクスっと笑えるマンガで紹介していきます。

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■「電車遅延で遅刻をした」(女性／42歳)

近年の電車は悪天候だけでなく、各路線の乗り入れや直通運転などの拡大によって遅延は増加傾向にあるようです。遅れそうな場合は早めに会社に連絡し、遅延証明書が必要な場合は改札やホームページで取得します。しかし、遅延証明ができれば必ず遅刻が免除されるわけではありませんのでご注意を。

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調査時期: 2023年8月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート