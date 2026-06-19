青山商事は6月2日、フォーマルな見た目と圧倒的な伸縮性を両立したジャージースーツを清涼仕様にアップデートし、「スーツスクエア」全店および公式オンラインストアで発売した。

ジャージースーツを清涼仕様にアップデート

ビジネスウエアのカジュアル化が進む一方、重要な会議などでフォーマルな装いを求める層に向けて開発した。2025年度より展開しているジャージースーツへの「夏場でも涼しいスーツが欲しい」という要望に応え、より涼しく軽い着心地へと進化させている。

従来のストレッチ性を維持しつつ、高い接触冷感が特徴のジャージー素材を新たに採用した。羽織った瞬間にひんやりとした冷たさを感じることができる。

表地は軽くて細い糸を独自の編み方に仕上げ、裏地にはメッシュ生地を使用することで抜群の通気性を実現しており、衣服内の蒸れを逃がして涼しさを保つ。

ウールスーツのようなメランジ感のある表情をプリントで表現することで高級感ある見た目に仕上げた。

メランジ感のある表情をプリントで表現

さらに、ジャージー素材特有の膝の伸びを抑えてシャープなシルエットを維持するために、クリースラインの裏に樹脂加工を施した。パンツの内側サイドにはウエストのストレスを自然に軽減するゴムを採用している。

価格は3万2,890円。