仕事や属性、はたまた趣味嗜好の違いから、無数の分断が生まれている昨今。あなたも周囲と「わかりあえないこと」、増えていませんか? たとえば同じ会社でも——シングル／既婚、プロパー／転職組など、静かに境界線が引かれているのかも……。

この連載では、分断の背景にある事情とすれ違いの理由を、上手すぎるイラストで漫画を描くライターの増田さんが、やわらかくひもときます。第7回は「会社の飲み会、いく? いかない?(前編)」。

→✅「おじアタック編を読む

会社の飲み会、いく? いかない?(前編)

「会社の飲み会には参加して当然」だった昭和・平成の時代を経て、令和の今、飲み会への強制力はずいぶんと弱まってきています。それでもなお、参加への同調圧力はうっすら残っている。

業務終了後に会社の人と飲むことは自分にとってムダな時間だと、「いかない」主義を貫く人もいれば、飲み会は上司や部下と本音で話せる機会だと肯定的にとらえる人もいる。そのどちらにもメリット・デメリットがあり、どちらの考えも決して間違ってはいないところが、「会社の飲み会」問題のやっかいなところ。

ひとつ確かなのは、「自分の当たり前」が相手の当たり前とは限らない、ということ。後編では、「飲み会いく派」のメリット・デメリットを考えます。