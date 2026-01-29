仕事や属性、はたまた趣味嗜好の違いから、無数の分断が生まれている昨今。あなたも周囲と「わかりあえないこと」、増えていませんか? たとえば同じ会社でも——シングル／既婚、プロパー／転職組など、静かに境界線が引かれているのかも……。

この連載では、分断の背景にある事情とすれ違いの理由を、上手すぎるイラストで漫画を描くライターの増田さんが、やわらかくひもときます。第3回は「おじアタック(前編)」。

おじアタック①

今回は、若手とベテラン社員の間に起きた“違和感”の話です。

仕事ができて頼りになり、困ったときにはさっと声をかけてくれる。メンバーの面倒見もよく、職場では信頼されている存在——そんなベテラン社員・Cさん。「折れない気持ちが大事」を信条にする熱血タイプのCさんは、10歳以上も年の離れた新卒社員・Dさんとの雑談の中で、「Dさんは大人の魅力がある人が好き」「もしかして、年上がタイプ……?」と、少し都合よく受け取ってしまった様子。

この小さなカン違いが、やがて大きな分断を生んでしまうのか――。後編に続きます。