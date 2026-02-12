仕事や属性、はたまた趣味嗜好の違いから、無数の分断が生まれている昨今。あなたも周囲と「わかりあえないこと」、増えていませんか? たとえば同じ会社でも——シングル／既婚、プロパー／転職組など、静かに境界線が引かれているのかも……。

この連載では、分断の背景にある事情とすれ違いの理由を、上手すぎるイラストで漫画を描くライターの増田さんが、やわらかくひもときます。第5回は「管理職は罰ゲーム?(前編)」。

管理職って罰ゲーム?

今回は、社長から大抜擢された2人のお話です。

EさんとFさんは、ともに来期から「リーダーとしてチームを引っ張ってほしい」と期待されました。「キター!」と昇進のチャンスを前向きに受け止めるEさんとは対照的に、Fさんの反応はどこか浮かない様子。「ありがたいお話ですが……」という言葉とともに、昇進を断ってしまいました。

近ごろ、「管理職は罰ゲーム」という言葉を耳にすることが増えています。プレイヤーとしての成果を求められながら、同時にマネジメントも任される中間管理職は、一番キツい立場だ――そんな認識が、現場に広がっているのです。Fさんの反応を見るかぎり、どうやらそのイメージが影響しているのかも……次回に続きます。