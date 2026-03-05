仕事や属性、はたまた趣味嗜好の違いから、無数の分断が生まれている昨今。あなたも周囲と「わかりあえないこと」、増えていませんか? たとえば同じ会社でも——シングル／既婚、プロパー／転職組など、静かに境界線が引かれているのかも……。

この連載では、分断の背景にある事情とすれ違いの理由を、上手すぎるイラストで漫画を描くライターの増田さんが、やわらかくひもときます。第8回は「会社の飲み会、いく? いかない?(後編)」。

→✅「飲み会、いく? いかない?」(前編)を読む

会社の飲み会、いく? いかない?(後編)

会社の「飲み会」に行くメリットは、普段できない“腹割りトーク”をすることで絆を深めたり、組織の非公式情報をいち早くゲットできたりするところ。飲み会参加＝出世の近道という会社は、令和の今でも決して少なくありません。飲み会はコスパもタイパもいいと考える人は、今でも多数派かもしれません。

いっぽうで、“飲み会の強制”に向けられるシビアなまなざしや、アルハラ問題のリスクがあることも事実です。

強制ではなく、選択。 同調圧力ではなく、自由意志。

令和の飲み会で本当に大切なのは、「行く人」と「行かない人」、そのどちらも対等に尊重されること。あなたの職場では、どうでしょうか。