仕事や属性、はたまた趣味嗜好の違いから、無数の分断が生まれている昨今。あなたも周囲と「わかりあえないこと」、増えていませんか? たとえば同じ会社でも——シングル／既婚、プロパー／転職組など、静かに境界線が引かれているのかも……。

この連載では、分断の背景にある事情とすれ違いの理由を、上手すぎるイラストで漫画を描くライターの増田さんが、やわらかくひもときます。第5回は「管理職は罰ゲーム?(前編)」。

管理職って罰ゲーム?(後編)

昇進をチャンスと受け止めたEさんと、「今の働き方を守りたい」と昇進を望まなかったFさん。これは、どちらが正しいという話ではありません。

昇進が必ずしも「自己の成功」と直結しないと受け止められる背景には、業務量の増加や板挟みのストレスなど、現実的な負担の重さがあります。ワークライフバランスを重視する風土が浸透し、AI時代で数年先さえ不透明な今、Eさんのように挑む道も、Fさんのように守る道も、それぞれに合理的な選択といえるのかもしれません。

近年、「管理職は罰ゲーム」という論調が強まり、とくに若い世代で「昇進したくない」という声がよく聞かれるようになっています。管理職が「ババを引く」役割ではなく、前向きな挑戦として受け止められる環境をどう整えていくのか――それこそが、これからの組織に問われている課題といえそうです。