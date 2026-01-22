仕事や属性、はたまた趣味嗜好の違いから、無数の分断が生まれている昨今。あなたも周囲と「わかりあえないこと」、増えていませんか? たとえば同じ会社でも——シングル／既婚、プロパー／転職組など、静かに境界線が引かれているのかも……。

この連載では、分断の背景にある事情とすれ違いの理由を、上手すぎるイラストで漫画を描くライターの増田さんが、やわらかくひもときます。第2回は「マミートラック(後編)」。

マミートラック②

今回のケースでは、育休明けで時短勤務のAさんと、同僚のBさんに起きた「業務のスライド」が描かれました。上司の配慮からAさんの案件は次々にBさんへ移り、過剰な業務量が押しつけられたBさんの負担は増大していく……。

「マミートラック」と聞くと、結婚・出産で女性のキャリアが阻害される問題と捉えられがちですが、実はその影響は周囲にも波及します。ここで問うべきなのは、当事者の善悪ではなく、組織の構造と仕組みそのもの。誰も悪くないのに、誰もが損をする構造こそが、チーム全体に広がっていく“分断”の火種となります。

個人の努力や我慢にゆだねず、組織としてどう向き合うべきか。一人ではなく、チーム全体で考えていきたい課題です。次回もお楽しみに。