おじアタック②

今回のCさんとDさんのケースで、Cさんに悪気があったとは言い切れないでしょう。しかし「諦めない」という思いが強すぎた結果、相手の戸惑いや沈黙を読み違え、「おじアタック」にブレーキがかからなくなってしまいました。

職場では、年齢や立場の差が、そのまま“断りにくさ”に直結します。ましてや年齢も立場も上の相手から、恋愛感情とも受け取られかねない強めのアプローチを受けた場合、断りづらさから罪悪感やプレッシャーが生まれ、精神的な負担や恐怖心で相手を追い詰めてしまうこともあります。

ハラスメントの観点から見ても、今回のケースはセクハラやパワハラに該当する可能性が高いと言えるでしょう。

自分の言動がどう受け止められるのかを一度立ち止まって考え、相手の立場に立って客観視すること。それが、「おじアタック」を防ぐブレーキになるはずです。次回もお楽しみに!