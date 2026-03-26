「今の若い人たちって、恋愛しないの?」

かつては“して当たり前”とされていた恋愛や結婚。しかし今や価値観は大きく変化し、「恋愛はコスパが悪い」と考える人も増えています。上の世代にとっては“雑談のとっかかり”のつもりでも、デリカシーに欠けた発言として受け取られてしまうことも――。

仕事や世代の違いから生まれる“分断”を描く漫画連載。第11回は「恋愛価値観(前編)」です。

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かつて結婚は「して当たり前」であり、合コンや婚活で出会いを探し、交際を経て結婚に至る──そんな流れは、多くの2～30代にとって重要なテーマのひとつでした。いかにモテるか、いかに愛されるか。そうした“恋愛至上主義”とも言える空気感が、昭和・平成には確かに存在していたのです。

そうしたアグレッシブな時代を経た令和の今。推し活やソロ活など、仕事以外の時間の選択肢は大きく広がり、「恋愛に興味がない」「人生において特別重要ではない」という価値観も、珍しいものではなくなりつつあります。

だからこそ、「恋愛するのが当たり前」という何気ない一言が、価値観の押しつけのように受け取られ、思わぬ戸惑いやすれ違いを生むことも。

後編では、さらに深まる“価値観のズレ”に迫ります。

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増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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