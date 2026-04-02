「結婚する気はないんですよね」

恋愛や結婚を“人生の重要イベント”ととらえてきた世代に、この一言はドキリとさせられるのではないでしょうか。かつて普通だった価値観がもはやマジョリティではないのかも……。

仕事や世代の違いから生まれる“分断”を描く漫画連載。第12回は「恋愛価値観(後編)」です。

→✅「恋愛価値観」(前編)を読む

「結婚願望はない」「恋愛は最優先ではない」という若手の感覚。仕事で疲れ切った状況では、まずは自分の時間を優先したいという思い。恋愛や結婚に伴う責任やライフステージの変化をあえて選ばない、少なくとも今は望まない、という判断。

恋愛・結婚が人生の大切な軸とされた世代にとって、そんな価値観の変化が理解しきれず、戸惑ってしまうのも無理はありません。「いい人がいれば結婚するもの」「恋愛は経験してこそ」という考え方は、長く共有されてきた“常識”だったからです。

これは、どちらが正しい・間違っているという話ではありません。大切なのは、「自分とは違う考え方がある」という前提で、お互いの考えを尊重することではないでしょうか。

あなたの職場でも、こんな“分断”は起こっていませんか?

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増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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