投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】欲しかった株が大暴落→「今が買い時」と思うのにいざ下がると……

「まだ下がるかも……」と不安にもなりますよね

焦らず自分のペースで続けていきましょう。