投資を始めたばかりの頃、誰もがぶつかるちょっとした不安やよくある迷い。この連載では、投資初心者の"あるある?"を漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化してもらいました。

とある初心者の体験とは?

【漫画】「ストレス溜まるから損切りしよっと」→数日後、株価を見て絶叫したワケ

「売った途端に上がる」という投資で味わいがちな何とも悔しい瞬間です。

焦らず自分のペースで続けていきましょう。