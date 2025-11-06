男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

かつて、家族の誕生日は一大イベントでした。

ケーキを準備して、私なりにご馳走を作り、プレゼント、写真やビデオ撮影諸々……

今は落ち着いてはいますが、それでも家族4人の誕生日にケーキでささやかなパーティーをすることは欠かせません。

が……大人になると……予定が合わない!!

そもそも普段の夕食が4人揃う日も少なくなり、全員一緒だと久しぶりやな～なんて挨拶してます。特に次男が大学・サークル・バイトの日々で大学生活を満喫しているのはいいのですが、帰りが遅い!その上私は仕事だの推し活だので家を空けまくりです。

さらに、次男リクエストの”つやつやチョコレートケーキ”を買うためにケーキ屋さんの営業日まで考えるとなると、結局誕生日から20日遅れのパーティーとなりました。

そんな日に「21歳おめでとう～」って、タイミング遅すぎですが……

まあ、みんな大人になるとどうしてもこうなりますね。それよりもケーキ買ってお祝いしよう!という気持ちがあることを大切にしたいです。

ちなみに……ケーキ屋さんにろうそくを頼む時、次男が何歳になるのか一瞬わからなくなりました。20歳も21歳も変わらんというか…そんな所でも大人になったなあと思ったりしています。

自分の年齢はもっとわかりませんが、私の誕生日は来なくていい!また歳をとっちゃう!

