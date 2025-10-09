男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
私は推し活ブームに関係なくキャリア40年の筋金入りのオタクです。
今までハマってきた推しの人々は数知れず…
なので、旦那と出会ってからの30年も相変わらず誰かを応援し続けています。
今は友だちのようになった夫婦関係ですが、一応昔は恋愛をしていたはずなので、ちょっとぐらいはジェラシー感じた過去はあるんじゃないかと聞いてみたら
「ない」
と即答
「母ちゃんはそういう人間やから」
はい、そのとおりです!!
言うまでもないことですが、旦那と推しは違います。
でも、その辺りがうまく伝わらず、夫婦関係に微妙な空気が…という話も正直よく聞きます。オタクな人々は独特の気質があると思ってるので、そうじゃない人に感情を伝えるのはなかなか難しい。
幸いうちの場合は「母ちゃんはそういう人間」で全部片付けられてるので助かりました。
「機嫌よく、勝手にやってくれてたらそれでいい」
という感じで、いい意味で無関心なのでした。
ただ、深みにハマるタイプの私を見て、30年間ドン引きし続けております。
というわけで50代も楽しく青春を続けております!
ありがとう、家族!
→マンガ「気付けばアラフィフになりまして」連載をまとめて読む!