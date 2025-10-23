男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!

50代になるとてっきり太るものだと思ってました。

中年太りという言葉もありますし、それはそれで、度を越すことがなければふくふくして良いものだと。

しかし実際は、突然やってきた味覚の変化……

なんと、甘いものが食べられない!?

食べられないことはないんです。ただ、量が食べられない。ケーキは厳しくてクッキーが限界。甘い飲み物はもともと飲まないから、スイーツ成分のない日々を過ごしてました。私…一応女子なのに?? アフタヌーンティーとか無理やん！誘われたこともないけど……!

そうなると、何もしてないつもりでも体重が減りました。

そうか……そんなに糖分を摂っていたのか…と思いきや、脂っこいものはまだまだ現役なのでから揚げ天ぷら大好きです。男子か!

憧れのアフタヌーンティーは遠くなりましたが、小さなスイーツでゆったり過ごそうと思います。

しかしこの味覚の変化、偏食になりそうだから気をつけないとですね。もう若くはないし健康第一でいきます!

→前回のエピソードを読む!

→マンガ「気付けばアラフィフになりまして」連載をまとめて読む!

→マンガ「息子が大きくなりまして」連載をまとめて読む!