私は自分で言うのもなんですが全くオシャレじゃありません。お金をかけたくないし、トレンドにも疎いです。

それでも、出かけることが多いし服は買います。となれば、あまり何も考えてないので無難な服のオンパレード。合わせやすいとか、あわよくば着痩せしそうだから黒にしておくか、とか……。

”歳をとると派手な色を着た方がいい”とは、よく言いますよね。でもちょっと恥ずかしかったりね。

でもある日、綺麗な赤〜オレンジ色のコートに一目惚れ。

いや、派手すぎん? と思いつつ試着すると、パッと華やぐじゃありませんか! 先人達の教えはこういうことか! 全然派手じゃない、むしろ歳をとった方が似合うのでは? とまで思えました。

どうしても顔色がくすんでしまう50代。服までくすんでたらなんかもう、土の香りがします。それからは、色が扱いにくかったら白、あとはイヤリングを付けるようにしてます。イヤリングはイヤリングで、目線そらしになるし、なんか一応オシャレを考えてる感じが出て便利なんですよね笑。

相変わらず疎いままですが、できる範囲でゆるゆると50代のオシャレを楽しもうと思います!

