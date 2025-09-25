男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

ある日突然、当たり前だと思ってた動作ができなくなる、それが私の五十肩……

なぜ、腕が後ろに回らないのか? 最初は意味がわかりませんでした。骨にストッパーがかかってるみたいに動かないんです。痛みもありますが、とにかく動かない。身体から、そこからは可動領域じゃありませんと言われているようでした。

しかし今までは腕が動く前提で生活しているので、不便なシーンがあちこちに……

五十肩の間、ブラジャーはつけていません。ブラトップOnlyでした。

便利というか、これがないと外に出られませんでした。

しかし、ブラトップって過去にはあまり売ってなかった気がします。昭和の五十肩の人々はどう胸を処理してたんだろうか……。

そして、手を腰に当てることができない、これはめちゃくちゃ不便でした! 立ってる時に手をだらんとさせるより、腰に手を当てるほうが肩に負担がなくて肩こりにもならなかったんです。仕方なく腕組みをするしかなかったのですが、決して腕組んで偉そうにしてたわけではない、肩が……痛いんです!!

このまま付き合っていくしかないのか……と思っていた五十肩

ある日、気がつくと動くようになっていました。

自己流でマッサージもしてましたが、それの効果があるとも思えないし、正直……なぜ治ったのかわからない!

そして、治った記念に1年半ぶりにブラジャー買いに行きましたよ。

さようなら五十肩、六十肩は来ないでね!

