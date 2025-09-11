男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

我が家の子育てのポリシーは「子どもの好きなものに食いつく」

子どもが大人になってもそれは続いてます。

次男が大好きなゲーム。前作はなかなかクリアできなくてリビングでみんなでエール送ってたあのゲームが数年ぶりに発売となれば、そりゃあ祭りですよね?

しかも大学生の夏休み、明日はどうやら予定がないらしい……とくれば、好きなだけゲームすればいいさ!

というスタンスでしたが……

一緒に盛り上がりすぎて次男がいちいち報告に来る。親はそのゲームをプレイしたことはなく、なんとなくしか知らないんだけど、とりあえずダウンロードは大変らしい。

何でいちいち来るねん……かわいいな……と思ってましたが、そもそも親が盛り上がってたので報告したくなるのもわかります。小さい時の「かーちゃん、あのな～」が続いてる感じです。仲間だと思われている。

子どもの好きなものも多様化して、ついていけないことも多々ありますが、可能な限り食いついていきたいです。鬱陶しくない程度に……

母ちゃんとも一緒に遊ぼうぜ!

