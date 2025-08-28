男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

長男が4歳の頃、定番の仮面ライダーや特撮ヒーローが好きでした。毎週日曜日はテレビを楽しみにして、ベルトを付けて、人形遊びも…と一緒に遊んでいたらいつの間にか親もハマっていた! ちなみに俳優さんのファンでもあったけど、世界観やストーリー、そして変身後の姿も好きだったので、要するに丸ごと好きでした。

そうなれば、子どもといくらでも話ができる。もはやオタク友達です。

放送後には感想を語り合い、キャラクターショーで盛り上がり、車では音楽が流れてる、そんな生活でした。

ただ、仮面ライダーは1年で放送が終わるのです。そして最終回を迎えた時に「もうこんな風に子どもと一緒になって盛り上がることってなかなかないんだろうなあ……」と寂しくなったことを覚えています。

それからおよそ20年……

えーーーーすみません! あれから長男と何回同じものにハマって、何回一緒に出かけたかわかりません!! 長男の趣味に私が食いつくこともあれば、私の趣味に引っ張り込むこともある。とはいえ、無理に好きになることはないので、完全に”趣味が合う”ということです。

長男は世界で一番センスの合う人間ですから、そりゃあ同じものを良いと思うわけで……

大人になった今は、東京にだって行ってしまいます。

家族旅行じゃない、完全にオタ活の遠征です。

母娘で一緒に行動する話はよく聞くけれど、男子でここまで趣味が合うとは思いませんでした。ちなみに次男は別の世界に生きているので興味を持ってくれません。

仮面ライダーから20年経った今も、親子で一緒に「カッコいいーーーーーっ!!」と叫び、感動を分かち合っている。

この奇跡の絆が、今後もずっと続きますように。

