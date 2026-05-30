◆本記事はプロモーションが含まれています。

公爵令嬢エミリーと皇太子ライオスは幼い頃からの婚約者。帝国での結婚は“神鏡の儀式”によって決められ、真に愛し合う者だけが祝福の輝きを受けられる。エミリーはその日を心待ちにしていた。だが、長年の留学から帰還したライオスは別人のように冷たく、儀式で神鏡は光らない。歩み寄ろうとしても拒まれ続け、傷ついたエミリーはついに婚約破棄を決意する――。

藤臣、かるぼなら、木原梨花が描く、コミックシーモアオリジナル漫画『堅物皇太子、私は自由を謳歌させていただきます!』より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

＼ 最新話までお得に読める ／

コミックシーモア公式サイト＞＞

マイナビニュースの試し読みはここまでとなります。『堅物皇太子、私は自由を謳歌させていただきます!』は、コミックシーモアにて好評配信中です。

＼ 最新話までお得に読める ／

コミックシーモア公式サイト＞＞

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

コミックシーモアにて好評配信中、『堅物皇太子、私は自由を謳歌させていただきます!』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 藤臣/かるぼなら/木原梨花/シーモアコミックス

＼ 最新話までお得に読める ／

コミックシーモア公式サイト＞＞

◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。