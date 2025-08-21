日常のふとした瞬間に訪れる“老い”の気づき――。

自分は「まだまだ若い」と思っていたのに…と、老化に気づいた瞬間はだれしもショックを受けるもの。マイナビニュース読者のちょっと切ない「老化に気づいた瞬間」のエピソードを、4コマ漫画でお届けします。

つまずいて後ろを振り向くと…

つまずいて「何か落ちてた? それとも誰かが押した?」と振り返ったら、道は平坦で誰もいない。犯人は自分の「老化」だったなんて、ちょっとショックですよね…。

年齢とともに骨や筋肉、バランス感覚は少しずつ衰えていくもの。健康的な筋肉・骨を維持するには、たんぱく質やビタミンD・ビタミンK・カルシウムなどの栄養素を取り入れることが大切です。毎日の食事で意識的に摂取するだけでも、未来の自分の足腰がラクになるかもしれません。

今回の漫画を、ちょっぴり身体を気づかうきっかけにしてみませんか?

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート