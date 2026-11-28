アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。11月28日（土）の放送では、先週に引き続き、新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんとKANONさんが登場。番組のメインコーナー「ちいさな幸せBOX」をお届けし、リスナーから届いた心温まるエピソード紹介や、SUZUKAさんの独特なリフレッシュ法、KANONさんの健康的な朝の習慣などをお届けします。アイナ・ジ・エンド：今日は2人とこれをやりたいと思っていて。番組のメインコーナーとなっております「ちいさな幸せBOX」！SUZUKA・KANON：イェーイ！アイナ：日常にあるちょっとした幸せを教えてもらって、皆さんとシェアしていくコーナーです。リスナーのみんなの幸せを紹介する前に、まずはSUZUKAちゃんのちいさな幸せを教えてもらっていいですか？SUZUKA：私のちいさな幸せは、お茶碗ってご飯を入れるものじゃないですか。お茶碗でヨーグルトを食べたり水を入れて飲んでみたりとかするっていう、「お茶碗の概念」を壊すことがちいさな幸せです。アイナ：へえー、面白い！ それってさ、洗い物が溜まりすぎて茶碗しか残ってへんからとか？SUZUKA：そうではなくて、お母さんから譲り受けた昔ながらのお茶碗があるんですよ。絵柄もすごく素敵で。お米とお茶碗には日本人の大和な魂があるじゃないですか。そこにポップにヨーグルトを入れて食べてみたり、水を飲んでみようとか、「コーヒーを入れたらどうなんのやろ」って試したり、そういう「和の概念」を壊していくのが毎日の幸せです。アイナ：めっちゃ素敵！SUZUKA：どぅわす。アイナ：どぅわす（笑）。めっちゃいいね、教えてくれてありがとうね。では、リスナーの皆さんのちいさな幸せも紹介していこうと思います。KANON：はい！アイナ：兵庫県・24歳・女性、ラジオネーム「このみ」さん。「私のちいさな幸せは、娘に作るお弁当です。お弁当の日は娘のリクエストでキャラクターものを作ります。この前作ったときに、朝起きてすぐにお弁当を見た娘から、『わー可愛い！ ありがとう！ ママめっちゃ頑張ったなー』ってとっても嬉しそうな顔で言われて、不器用ながら頑張って作って良かったなーって、嬉しくて幸せな気持ちになりました」SUZUKA：いやーなんか「わー可愛い、ありがとう」はわかるけど「ママめっちゃ頑張ったなー」ってやばくない？KANON：ねえ、娘さんいいですね。アイナ：自分が娘のときにさ、お母さんがご飯を作ってくれても「ママめっちゃ偉いな」とか「頑張ったな」とか思わんかったよね。「うわー、エビフライ入ってる！ やったー！」だけやね。KANON：そうだね。「嬉しい」とか「ありがとう」はわかるけど、「頑張ったな」はすごいね。SUZUKA：ちいさな幸せっていうか、大きな幸せだね。アイナ：続きまして、静岡県・38歳・男性、ラジオネーム「メ・ジ・郎」さん。「私のちいさな幸せは、毎日の運動で感じる喜びです。健康のために汗をかくまでウォーキング＆ランニングをしています。近所の公園でおこなうことが多いのですが、木がたくさんあって自然を感じられます。汗をかいて気持ちのいい空間で味わう風や、木々の緑と青い空や雲を眺める時間が私のちいさな幸せです」KANON：うーん、素敵だ。アイナ：2年ぐらい前かな、東京の雑踏のなかで、向こうからすごいスタイルのいい、めっちゃおしゃれな黒髪の女性が歩いてきたのね。それがSUZUKAだったの。SUZUKA：え？ いついつ？ 喋ったっけ？アイナ：原宿で喋ったよ。そのとき、多分リーダーズが海外とかにいっぱい行っていて、めっちゃ忙しかったはずなのに、休みにこんなおしゃれをしてすごくいいなって思ったの。ちょっと話したら「最近のストレス発散法は自然を感じること」みたいなことを言っていて、そのギャップにやられちゃったよな。SUZUKAの癒やしが、お酒とかワイワイすることじゃなくて意外と自然なんだなって。だからメ・ジ・郎さんの手紙からSUZUKAに近いところを感じるなと思ってね。SUZUKA：ああー。でもほんまに「リフレッシュしたい」ってなったら滝を見に行って、近くまで行って水しぶきをバーって浴びたりするのね。なるべく裸に近い状態というか、水しぶきが皮膚を通って背中まですり抜けていくのを感じると、「うわー！ ありがとう！」って大地に感謝したりして。KANON：面白い（笑）。SUZUKA：海とか湖とか液体と調和しながら汗をかくの、すっごいわかるのよ。海辺を100mぐらい「うわー！」って全力ダッシュして、そのまま急カーブで海にダイブしたり。それをした次の日とか、東京に戻ってきても「もう私は無敵や」みたいにすごくスッキリするんだ。KANON：リーダーズって結構みんな自然が好きだよね。私も自然が好きだけど、SUZUKAとはまたちょっと違う感じかな。SUZUKA：本当に面白い自然との育み方がいっぱいあるけど、ラジオでは言えないこともいっぱいあるから、また今度言わせてほしい（笑）。ものすごい野生育ちだと思われるかもしれないけど、がっつり大阪市の近くでシティガールとして育ったんだよね。KANON：意外なんだよね、これが。SUZUKA：でもやっぱシティはシティで、逆に大自然やなと思うようになってきた。KANON：それは逆にね。SUZUKA：めちゃめちゃ人間がおる交差点にいるときとか、いろいろなカルチャーが混ざり合った教科書を見ているみたいで。エンターテインメントの世界にいる人たちの感覚とは違う、普通に生きている人たちの日々の幸せとか歩くペースを感じると、大自然を浴びているのと同じような感覚になるんですよ。KANON：なんかちょっとわかるかも。みんなに波長があるからかな。自然の波長とか波で周りも影響されるし、人もそうだよね。アイナ：気づいたら終わりの時間が来たんやけど、どうしてもKANONのちいさな幸せも聞きたくて！KANON：聞きたい？いろいろなことが思い浮かぶけど、最初に思い浮かんだのは……電車に結構乗るんだけど、家を出て駅まで歩こうと思っていたのに、ちょうどバスが来ると「イェーイ、バス来たー」ってなる。SUZUKA：可愛い、タイミングぴったりや。KANON：あと、太陽の日差しで起きたいから寝室にカーテンをしていなくて。朝起きて太陽の光が目のあたりに来たときに「朝ー！」って嬉しくなるとか、いっぱいある。アイナ：私はバチバチの遮光カーテンやな。KANON：暗くなったら寝て、明るくなったら起きるっていう生活をしている。SUZUKA：太陽に起こされたら、すごい幸せな気持ちになるよね。アイナ：KANONのちいさな幸せも聞けたところで、新しい学校のリーダーズの曲を聴いていきたいんやけど、何を聴く？SUZUKA：今年リリースした『From Tokyo With Love』というアルバムのリードトラックとなっている曲を皆さんに聴いていただこうと思います。それではいきましょう。せーの！SUZUKA・KANON：「Oi! AG」！アイナ：今日はレアなトークを聞けたということでありがとうございます。告知があればよろしくお願いします。KANON：私たちは12月にラテンアメリカツアーを回ります。チリ、ブラジル、メキシコに行きます。そして帰ってきたら、3月27日にSGCホールでワンマンライブをすることが決まりました！アイナ：おめでとう！SUZUKA：ありがとうございます。KANON：1年前にSGCホールのこけら落とし公演をさせていただいたんですけど、その1周年ということでライブをさせていただきます。そして4月はコーチェラ・フェスティバルへ出演いたします。アイナ：いやー、すごいよ、コーチェラ！ 何回聞いても「すごい！」ってなるよね。SUZUKA：行ってまいります。コーチェラはYouTubeで配信があるので、ぜひ見てください。アイナ：みんなで見ましょう。ぜひよろしくお願いいたします。KANON：お願いします！＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm