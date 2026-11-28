元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 11月22日（日）の放送では、長野が現役時代に経験したFA（フリーエージェント）の人的補償制度について語りました。

◆FAの人的補償見直しに言及

佐藤：FAに関しては、選手の移籍に伴って人的補償という制度もあります。長野さんも、それに該当する形で読売ジャイアンツから広島東洋カープへ移籍しましたけれども、その制度が見直されることも発表されました。

例えば、「35歳以上（FA権行使の翌年4月1日時点）の選手がFA権を行使して移籍した場合、人的補償、金銭補償は不要になる」とか、「2027年と2028年のオフシーズンには、人的補償に代わってドラフト指名権などによる補償が導入される」というような形に変わるそうです。このあたり当事者でもあった長野さんはどう感じていますか？

長野：「ドラフトの指名権」は、まだイメージするのが難しいですけど……どういうふうになるのかなって思います。僕自身は4年間カープにいましたが、すごく良い経験をさせてもらいましたし、（移籍して）良かったと思っています。

佐藤：この言い方が正しいか分からないですけど、人的補償をちょっとネガティブに捉える方も多いかもしれないですよね。

長野：確かにそうかもしれないですね。でも、その選手はチームに必要とされて移籍するわけなので、そこは思い切って頑張ってほしいなと思います。

佐藤：だからこそ、長野さんがカープに移籍したときの会見は、モヤッとしたものを解消してくださったように感じます。

長野：もちろん不安なこともありましたけど、すごく楽しみな気持ちが会見に出たんじゃないですかね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/