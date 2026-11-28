阪神は28日、オリックスから国内FA権を行使した中川圭太の契約合意を発表した。

今オフは国内FA宣言が8名、海外FA宣言選手2名が権利の行使を表明。11日から全球団との交渉が可能になり、オリックスから国内FA権を行使した宗佑磨が11月21日にDeNAに移籍を発表し、今オフFA移籍第1号となった。

23日にはDeNAからFA宣言した戸柱恭孝がオリックスへの移籍が決定。24日に中日からFA宣言した上林誠知が阪神への移籍が決まった。28日には西武から海外FA権を行使した髙橋光成が、ダイヤモンドバックスと契約合意の報道が出ている。

10人中5人が移籍先が決まっている状況で、来季のプレーするチームを発表していない選手は小島和哉、太田光、床田寛樹、坂倉将吾、森下暢仁の5人となった。

◆フリーエージェント宣言選手

【国内FA】

宗佑磨（内野手／オリックス） DeNA移籍決定

中川圭太（内野手／オリックス） 阪神移籍決定

小島和哉（投手／ロッテ）

太田光（捕手／楽天）

床田寛樹（投手／広島）

坂倉将吾（捕手／広島）

森下暢仁（投手／広島）

上林誠知（外野手／中日） 阪神移籍決定

【海外FA】

髙橋光成（投手／西武） ダイヤモンドバックスと契約合意報道

戸柱恭孝（捕手／DeNA） オリックス移籍決定

※11月28日14時05分時点